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На Харківщині примусово евакуюють дітей з понад пів сотні населених пунктів: список громад

Автор
Марина АзізоваМарина Азізова
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На Харківщині примусово евакуюють дітей з понад пів сотні населених пунктів: список громад

Евакуація дітей із зони бойових дій / Фото: ТСН.ua

Таку евакуацію планують провести протягом 45 діб.

У четвер, 2 листопада, у 66 населених пунктах Харківської області оголосили примусову евакуацію дітей разом з родинами через безпекову ситуацію в регіоні. 

Про це пише Мінреінтеграції.

“Через складну безпекову ситуацію на Харківщині схвалено примусову евакуацію 275 дітей з їхніми родинами із 66 населених пунктів”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що евакуацію планують провести впродовж 45 дів із Кіндрашівської, Куп’янської, Курилівської, Петропавлівської, Дворічанської та Вільхуватської територіальних громад Куп’янського району Харківської області.

“Евакуйовані діти в супроводі одного з батьків або ж законного представника будуть забезпечені безоплатним прихистком, гуманітарною допомогою, психологічною підтримкою тощо”, — додали у повідомленні.

Раніше ми писали, як евакуювати дітей із небезпечної території під час війни і що треба знати батькам. 

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Перегляди
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