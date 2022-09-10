На Харківщині продовжується звільнення населених пунктів, що були тимчасово захоплені ворогом - Генштаб

З міркувань безпеки українських військовослужбовців офіційну інформацію буде надано згодом.
Сили оборони успішно відбили наступальні дії противника в районах населених пунктів Соснівка, Майорськ, Миколаївка Друга, Зайцеве, Весела Долина, Бахмут, Первомайське та Новомихайлівка.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу 10 вересня.
"Продовжується звільнення населених пунктів, що були тимчасово захоплені російськими окупантами у Харківській області та на Південнобузькому напрямку", - йдеться у зведенні.
У Генштабі зазначили, що з міркувань безпеки українських військовослужбовців офіційну інформацію буде надано згодом.
Нагадаємо, Збройні сили впевнено розвивають контрнаступ на Харківському напрямку та звільняють населені пункти від окупантів. Станом на 10 вересня українські військові зайшли в місто Ізюм Харківської області.
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