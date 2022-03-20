На Харківщині зник зв'язок з водіями, які перевозили гумдопомогу - Верещук

На Харківщині зник зв'язок з водіями, які перевозили гумдопомогу - Верещук

Доставити гуманітарну допомогу вдалося лише до селища Рогань.

Під час доставки гуманітарної допомоги до міста Вовчанськ Харківської області зник зв'язок з п'ятьма водіями та одним водієм.

Про це у відеозверненні повідомила віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"З міста Харків вдалось доставити гуманітарну допомогу до селища Рогань. Однак була зірвана доставка допомоги до селища Мала Рогань. Ми отримали інформацію від наших розвідних про заплановану провокацію з боку окупаційних військ. Вони планували захопити гуманітарну колону. На жаль, не вдалося попередити такі плани окупаційних військ для колони з гуманітарною допомогою для міста Вовчанськ", - сказала Верещук.

За її словами, зник зв'язок з шістьма людьми: п'ятьма водіями та одним водієм швидкої допомоги. Міністерка повідомила, що йдеться про таких людей:

водій швидкої допомоги – Артем Васильович Кашраков;

лікар – Артем Олександрович Бурда;

водій – Владислав Юрійович Гончаренко;

водій – Павло Вікторович Позін;

водій – Павло Олександрович Корнейко;

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