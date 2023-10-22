На Харківщині ракета вдарила по терміналу "Нової пошти": кількість постраждалих знову зросла

Всі постраждалі отримують медичну допомогу.
Кількість постраждалих через удар по терміналу "Нової пошти" на Харківщині збільшилась до 17 осіб. Раніше повідомлялося про 6 загиблих і 14 поранених.
Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
"Ще один працівник підприємства отримав осколкові поранення. Йому надана медична допомога, від госпіталізації відмовився", - йдеться у повідомленні відомства.
Постраждалі — жителі Харкова, Пісочина, Люботина та Ізюма віком від 19 до 49 років.
У поранених внаслідок удару по будівлі "Нової пошти" мінно-вибухові травми, осколкові поранення, переломи та рвані рани, всі вони отримують допомогу в обласній клінічній лікарні, повідомив очільник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.
Що відомо про удар
Увечері, 21 жовтня, війська РФ завдали ракетного удару по терміналу "Нової пошти»"у селі Коротич у Харківському районі. За даними ДСНС, внаслідок удару є значні руйнування будівлі терміналу, пошкоджені 7 вантажних автомобілів та 2 напівпричепа. З місця удару фахівці вилучили уламки ракети С-300.
Експерти ідентифікували за зовнішніми ознаками тіла п'ятьох загиблих, повідомив т.в.о очільника відділу розслідування злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту слідчого управління обласної поліції Олександр Кобилєв.
З його слів, тіло одного чоловіка не ідентифікували, бо воно було понівечене внаслідок пожежі. Слідчі встановлюють родичів загиблих людей. Також планують здійснити ДНК-експертизи, щоб встановити точні дані загиблих.
У "Новій пошті" оголосили траур за загиблими колегами під час удару по терміналу під Харковом. Там кажуть, що у працівників не було шансу встигнути добігти до укриття.
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