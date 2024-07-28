На Харківщині РФ змінює тактику для прориву оборони ЗСУ

Російські окупанти постійно змінюють тактику штурмів і шукають найефективніші способи прориву оборони українських військових на півночі Харківщини.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев.

"Тактика доволі мінлива, постійно змінюється. Іноді ворог намагається штурмувати малими групами за підтримки артилерії, іноді намагається ці групи збільшувати. За минулу добу у Вовчанську було застосовано проти наших військ важку вогнеметну установку "ТОС-1", - сказав він.

Саранцев повідомив, що на цьому напрямку діють 155-та бригада морської піхоти РФ, 128-ма та 138-ма бригади, а також десантно-штурмові підрозділи. Він також зазначив, що росіяни поповнюють втрати за рахунок резервів та перекидання підрозділів з інших напрямків фронту.

Нагадаємо, загальні бойові втрати російських окупантів на 28 липня склали 574 690 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1180 загарбників.

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