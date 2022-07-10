На Харківщині Росія обстріляла будинки та освітній заклад: загинула 20-річна дівчина, багато постраждалих (фото)

Російські війська в ніч проти 10 липня завдали ракетних ударів по Основ’янському та Слобідському районах Харкова.

Протягом доби, 9 липня, окупанти обстрілювали Ізюмський, Богодухівський, Чугуївський, Харківський райони області.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов з посиланням на дані штабу оборони Харкова.

О 03.30 год внаслідок удару частково зруйновано другий та третій поверхи освітнього закладу міста Харкова. Загиблих та постраждалих немає.

Хвилиною пізніше від ракетного удару зруйновано частину житлового будинку на шість квартир. Загиблих немає, але довелося госпіталізувати 62-річного чоловіка. Його стан оцінюється як середній.

В Ізюмському районі, Донецькій громаді, через обстріли тричі горіли відкриті території. Медики госпіталізували 48-річного чоловіка.

У Чугуївському районі внаслідок обстрілу за межами населеного пункту горіла трава та хвойна підстилка, а також поле з пшеницею на площі 0,1 га.

У смт Печеніги о 21 годині внаслідок обстрілу РФ загорівся приватний будинок. На жаль, 20-річна жінка загинула. Поранена та госпіталізована 42-річна жінка.

У Богодухівському та Харківському районах також були загорання відкритих територій та складських приміщень.

"Бойові дії на Харківщині тривають. Наші бійці тримають позиції на всіх напрямках. Росіяни намагаються не допустити просування українських військ та закріпитися на позиціях. Окупанти провели розвідку боєм в районі населеного пункту Долина, успіху не мали та відійшли", - додав голова ОВА.

Нагадаємо, росіяни обстріляли ракетами центральну частину Харкова, постраждала 12-річна дівчинка.

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