На Харківщині росіяни лупили по ЗСУ з усього, що мають, аби не пропустити українських захисників далі - Генштаб

На Харківському напрямку окупанти продовжують вести бойові дії з метою утримання зайнятих рубежів.

Цього разу від рук окупантів знову постраждали кілька десятків населених пунктів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Так, окупанти 26 серпня здійснили обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії біля Варварівки, Удів, Слатиного, Петрівки, Борщової, Великих Проходів, Піщаного, Руських Тишків, Шестакового, Слобожанського, Андріївки та Гусарівки.

Також ворог завдав авіаційних ударів неподалік Мосьпанового, Первомайського та Байрака. Вів повітряну розвідку в районах населених пунктів Питомник, Черкаська Лозова і Шестакове.

Нагадаємо, російські військові продовжують спроби наступати на сході, але зазнають втрат та відходять.

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