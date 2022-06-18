На Харківщині росіяни намагаються не допустити ЗСУ до держкордону і у свій тил - Генштаб

На Харківському напрямку окупанти держави-терористки Росії намагаються не підпустити Сили оборони на державний кордон України.
Росіяни також прагнуть не допустити виходу ЗСУ в тил російського угруповання військ, що діє на Слов’янському напрямку. Окупанти намагаються наступати у напрямку цього міста на Донеччині. Бої тривають.
Про це повідомили 18 червня у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
"З метою відновлення маршрутів постачання через залізничні шляхопроводи, планує прокладання додаткових залізничних гілок", - йдеться у зведенні.
Крім того, російські окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Козача Лопань, Петрівка, Коробочкіне та Пришиб.
Як повідомлялося, розпочалася 115 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти зосереджують основні зусилля на Сєвєродонецькому і Бахмутському напрямках. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу.
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