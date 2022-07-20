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На Харківщині росіяни обстріляли близько десятка сіл та завдали авіаударів - Генштаб

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На Харківщині росіяни обстріляли близько десятка сіл та завдали авіаударів - Генштаб

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на Харківщині.

На Харківському напрямку російські окупанти продовжують обстрілювати українські позиції та населені пункти.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 20 липня.

Зокрема, зафіксовано обстріли поблизу Старого Салтова, Петрівки, Руських Тишків, Печенігів, Циркунів, Питомника, Дементіївки та Коробочкиного.

Росіяни завдали авіаударів неподалік Мосьпанового та Ртищівки. Також вони безуспішно намагалися просунутися в напрямку селища Питомник.

Раніше повідомлялося, що Харків вранці знову обстріляли війська РФ: є загиблі, серед яких - дитина.

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