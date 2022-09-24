На Харківщині росіяни посилили обстріли Куп'янського району: поранено п'ятеро осіб

Протягом минулої доби армія Росії обстрілювали населені пункти, що розташовані недалеко від кордону з агресорклю та лінії зіткнення. Найбільше від обстрілів страждає Куп'янський район.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За минулу добу у районі зазнали поранення п'ять людей. Зокрема, дві сестрички, яким 10 та 17 років.

"На лінії зіткнення наші захисники продовжують завдавати окупантам втрат в живій силі і техніці. Віримо в ЗСУ та працюємо на перемогу", - наголосив голова ОВА.

Нагадаємо, розпочалася 213 доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. ЗСУ відбили атаки росіян біля Соледара і Авдіївки, уражено пункти управління ворога і склади. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 24 вересня.

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