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На Харківщині росіяни вбили дитячого письменника Володимира Вакуленка: тіло знайшли у братській могилі

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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На Харківщині росіяни вбили дитячого письменника Володимира Вакуленка: тіло знайшли у братській могилі

Фото: Фото з соціальних мереж

У могилі знайшли документи письменника.

У Харківській області під час окупації росіяни вбили дитячого письменника Володимира Вакуленка. Його тіло знайшли у братській могилі

Про це пише "Суспільне". 

Володимир Вакуленко зник ще у березні 2022 року. Він мешкав у селі Капитолівка, що поблизу Ізюма. Батьки понад пів року шукали єдиного сина, згодом стало відомо, що його викрали росіяни. 

Тіло письменника знайшли у братській могилі після деокупації Ізюма. Спочатку правоохоронці стверджували, що це тіло належить невідомій жінці, проте ДНК-експертиза встановила, що загиблим є Володимир Вакуленко. 

"Розслідувачі "Суспільного" знайшли фото тіла під номером 319, зроблене перед похованням. На ньому — прострелені документи Володимира Вакуленка. Також — татуювання на руці, схоже на те, що мав письменник. Нині ж дані про загибель письменника підтвердила ДНК-експертиза", - йдеться у повідомленні. 

У чоловіка залишився неповнолітній син з інвалідністю, який ніколи не розлучався з батьком. 

Масові поховання в Ізюмі 

Після звільнення українського Ізюма там знайшли багато братських могил, в яких росіяни ховали закатованих та вбитих ними українців. На одному із місць масових поховань в Ізюмі фахівці ексгумували 447 тіл. Серед них було 22 військовослужбовців та 5 дітей.

Також в Ізюмі правоохоронці вилучили тіла 46-річного чоловіка, його 20-річного сина та 56-річного знайомого, яких росіяни розстріляли під час окупації.

На одному з фото, яке оприлюднили після ексгумації тіл в Ізюмі, видно руку вбитого українця, на якій одягнено синьо-жовті браслети. Тіло належить українському захиснику Сергію Сові. Його президент Зеленський нагородив відзнакою "Героя України" посмертно. 

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Дата публікації
Перегляди
634
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