На Харківщині російська ракета влучила у трактор, що працював у полі (фото, відео)

На Харківщині російська ракета влучила у трактор, що працював у полі (фото, відео)

Російські загарбники обстрілюють Харківську область.

У середу, 11 травня, випущена з російського літака ракета влучила просто у трактор, який працював у полі. 26-річного тракториста з опіками та пораненнями ніг шпиталізували до лікарні.

Про це повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції Харківщини Сергій Болвінов.

На місці ракетного удару працювали слідчі поліції району. Вони разом з прокурором провели огляд місця події. Зареєстровано кримінальне провадження за статтею "порушення законів та звичаїв війни".

Як повідомлялося, вранці середи, 11 травня, армія Російської Федерації завдала ракетного удару по Запоріжжю. Українським силам протиповітряної оборони вдалося збити ворожий об'єкт. Втім, уламки ракети впали у населений пункт біля обласного центру.

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