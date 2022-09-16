На Харківщині російські окупанти стріляли по похованнях просто для розваги - Зеленський

Знайдені катівні, в яких знущалися над мирними мешканцями окупованих міст і селищ, приміщення, в яких тримали людей – навіть іноземців. Зокрема, сімох громадян Республіки Шрі-Ланка, студентів Куп’янського медичного коледжу.

На Харківщині тривають слідчі дії в районах, які були звільнені від російської окупації. Знайдені катівні, в яких знущалися над мирними мешканцями окупованих міст і селищ, приміщення, в яких тримали людей – навіть іноземців. Зокрема, сімох громадян Республіки Шрі-Ланка, студентів Куп’янського медичного коледжу. Ще у березні їх захопили російські солдати, і згодом утримували цих людей у підвалі.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 16 вересня.

"Лише тепер, після звільнення Харківщини, ці люди були врятовані, їм надається належна медична допомога. Продовжується ексгумація тіл на місці масового поховання біля Ізюму. Станом на цей час встановлено більше 440 могил. Про кількість похованих там людей ще зарано говорити, слідчі дії тривають. Вже є чіткі докази катувань, знущання з людей… Більше того – є свідчення, що російські солдати, чиї позиції були неподалік цього місця, стріляли по похованнях просто для розваги. Світ повинен на все це відреагувати. Росія повторила в Ізюмі те, що зробила в Бучі. І ми зараз тільки почали дізнаватися повну правду про те, що відбувалося в цей час на Харківщини", - зазначив він.

Зеленський наголосив, що в структурах ООН вже готують групу працівників, яка побуває в цьому місці біля Ізюма, яка побачить і зможе доповісти всім у системі ООН про те, що робили терористи Росії.

"Ми забезпечимо повний доступ журналістів до звільненої території та всіх місць знущання з людей. Ми дамо такий доступ, який дасть змогу повідомити світу, що рашизм має бути засуджений. Я дякую всім нашим партнерам, усім лідерам і просто нашим звичайним людям, які допомагають боротися за справедливість. Боротися за офіційне визнання Росії державою – спонсором тероризму, за посилення санкцій проти Росії за цей терор", - резюмував він.

Нагадаємо, під Ізюмом знайшли вбитих українських військових, у яких були зв’язані руки.

Читайте також: