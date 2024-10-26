На Харківщині російський снаряд влучив у будинок: є жертви

Сьогодні, 26 жовтня, росіяни обстріляли село Радькове Чугуївського району. Снаряд влучив у приватний житловий будинок.

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА.

Згодом стало відомо, що з-під завалів рятувальники деблокували тіло загиблого 65-річного чоловіка. Ще один місцевий житель зазнав гострої реакції на стрес.

Також, за даними ОВА, сьогодні о 10:40 армія РФ завдала удару по Загризовому Ізюмського району. У результаті влучань зруйнований приватний житловий будинок.

Нагадаємо, війська РФ ввечері 25 жовтня та упродовж ночі та ранку 26 жовтня масовано атакували Київську область та столицю дронами-камікадзе. За останніми даними, двоє загиблих - це дівчинка та жінка.

Російська армія в ніч на суботу, 26 жовтня, застосувала проти нашої країни 98 повітряних цілей.Захисникам українського неба вдалося збити 44 безпілотники над Вінницькою, Сумською, Київською, Кіровоградською, Чернігівською, Черкаською, Житомирською, Хмельницькою областями.