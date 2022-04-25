На Харківщині розпочали досудове розслідування через ​обстріли росіянами населених пунктів

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснюється слідчими Управління СБУ в Харківській області.

Через ​обстріли російськими військовими населених пунктів на Харківщині розпочато провадження.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у трьох кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, 24 квітня 2022 року окупанти здійснили артилерійський обстріл по с. Калинове Богодухівського району. Внаслідок цього загинула жінка. Зруйновано понад п‘ять житлових будинків.

Також російські військові обстріляли смт Золочів. Чоловік отримав осколкове поранення ноги.

23 квітня 2022 року військові РФ відкрили вогонь по с. Турове. Поранення отримала 13-річна дитина.

Нагадаємо, окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ під Ізюмом на Харківщині.

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