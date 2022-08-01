На Харківщині розвідгрупа окупантів намагалася викрити позиції ЗСУ - Генштаб

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на Харківщині.

На Харківському напрямку російські окупанти продовжують обстрілювати українські позиції та населені пункти.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 1 серпня.

Зокрема, ворог здійснив артилерійські обстріли районів Харкова, Прудянки, Нового та ще чотирнадцяти населених пунктів.

Розвідувальна група окупантів намагалася викрити вогневі позиції українських військ. Проте успіху не мала і відійшла.

Раніше у Генштабі розповіли, що ЗСУ відбили штурми біля Мар'їнки та знешкодили розвідгрупу біля Мазанівки.

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