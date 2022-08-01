Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Харківщині розвідгрупа окупантів намагалася викрити позиції ЗСУ - Генштаб

Дата публікації
Перегляди
254
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Харківщині розвідгрупа окупантів намагалася викрити позиції ЗСУ - Генштаб

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на Харківщині.

На Харківському напрямку російські окупанти продовжують обстрілювати українські позиції та населені пункти.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 1 серпня.

Зокрема, ворог здійснив артилерійські обстріли районів Харкова, Прудянки, Нового та ще чотирнадцяти населених пунктів.

Розвідувальна група окупантів намагалася викрити вогневі позиції українських військ. Проте успіху не мала і відійшла.

Раніше у Генштабі розповіли, що ЗСУ відбили штурми біля Мар'їнки та знешкодили розвідгрупу біля Мазанівки.

Читайте також:

Росіяни обстріляли Салтівку у Харкові – є загиблий

Росіяни обстріляли Салтівку у Харкові – є загиблий

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація