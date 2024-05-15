На Харківщині сповільнився темп наступу РФ: в ISW назвали цілі ворога

За оцінками аналітиків, окупанти віддають перевагу створенню "буферної зони" на кордоні в Харківській області.

Темп наступальних операцій Росії на півночі Харківщини, схоже, сповільнився за останню добу. Схема наступальної активності ворога в цьому районі узгоджується з оцінкою про те, що росіяни віддають перевагу створенню "буферної зони" на кордоні, аніж глибшому проникненню до Харківщини.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Кілька українських військових 14 травня висловили думку, що ситуація в Харківській області повільно стабілізується.

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Так, начальник ГУР Міноборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов заявив, що ситуація на Харківщині почала стабілізуватися в ніч проти 14 травня, коли додаткові українські підрозділи були розгорнуті в цьому районі та почали оборону від ворожого наступу.

Як повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, українські війська почали "зачистку" Вовчанська, завдаючи ударів по російських штурмових групах у населеному пункті.

Кілька російських та українських джерел також повідомили, що окупанти використовують нову тактику на цьому напрямку – невеликі штурмові групи не більше ніж з п’яти осіб для проникнення на позиції ЗСУ перед злиттям з іншими невеликими штурмовими групами для об’єднання у більшу ударну групу. Записи з дрона нібито з Вовчанська показують, як російська пішохідна мобільна піхота діє в межах населеного пункту невеликими штурмовими групами, що відповідає українським повідомленням.

Великі втрати РФ на Харківщині

Зазначається, що використання невеликих штурмових груп може сприяти збільшенню втрат росіян у живій силі та техніці, а також сповільнювати загальний темп їхнього наступу на цьому напрямку. Російський військовий коментатор- колишній інструктор підрозділу "Шторм-З" поскаржився, що кадри з невеликими штурмовими групами свідчать про погану підготовку, а не про нову ефективну тактику.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець зазначив, що зростання російських втрат на цьому напрямку призводить до зниження загального темпу наступальних дій ворога. Начальник Генштабу ЗСУ генерал-майор Анатолій Баргилевич припустив, що лише за минулу добу окупанти втратили на цьому напрямку до 1740 бійців, що є дуже високим рівнем втрат.

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В Інституті вивчення війни не можуть незалежно підтвердити цю кількість російських втрат, але аналітики вказали, що передбачуваний рівень втрат може відповідати загалом повільнішому темпу наступальних операцій росіян, які спостерігалися 14 травня.

"Якщо темпи російських операцій залишаться відносно нижчими, російські війська, ймовірно, зосередяться на зміцненні нових позицій і нарощуванні бічного виступу в Харківській області шляхом злиття Липцівської та Вовчанської смуг і створення "буферної зони" в прикордонній зоні, на відміну від просування далі в глиб області, як раніше оцінювало ISW", – резюмували аналітики.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ ввечері 14 травня повідомили, що на Харківщині в районах Лук’янців та Вовчанська українські підрозділи "перемістились на більш вигідні позиції". Схожа ситуація – на Покровському напрямку.

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