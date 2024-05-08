На Харківщині спробувала прорватися російська ДРГ: Генштаб відзвітував про ситуацію на фронті

Водночас ЗСУ продовжують завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці, виснажують противника вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Протягом минулої доби на фронті відбулося 84 бойових зіткнення. Зокрема, Сили оборони не допустили проникнення російської ДРГ в Харківської області.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Атаки по Україні

Протягом 7 травня російські війська завдали 1 ракетного та 47 авіаційних ударів, здійснили 97 обстрілів з РСЗВ по позиціях українських військ та населених пунктах.

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В ніч проти 8 травня загарбники вкотре атакували Україну, завдавши масованого ракетного удару. Внаслідок цього є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок, інші об’єкти цивільної та енергетичної інфраструктури. Детальна інформація уточнюється.

Протягом минулої доби ворог завдав авіаударів по населених пунктах Дворічанське, Синьківка Харківської області; Новий, Дружба, Часів Яр, Олександропіль, Новоолександрівка, Очеретине, Прогрес, Водяне, Урожайне, Костянтинівка, Парасковіївка Донецької області; Комишуваха Запорізької області; Червоний Маяк, Іванівка, Дніпровське Херсонської області.

З артилерії окупанти вгатили по понад 120 населених пунктах Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на фронті

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках російські війська зберігають присутність у прикордонних районах, проводять диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання українських військ на загрозливі напрямки. Також загарбники нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж держкордону. Зазначається, що Сили оборони України не допустили проникнення ворожої ДРГ в районі населеного пункту Пальна Харківської області.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 16 атак у районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку було відбито три атаки в районах населених пунктів Невське Луганської області та Терни Донецької області.

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На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 17 атак у районах населених пунктів Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Роздолівка, Іванівське, Новий та Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські бійці відбили 27 атак у районах населених пунктів Олександропіль, Новоолександрівка, Прогрес, Євгенівка, Новоселівка Перша, Уманське, Нетайлове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка, Водяне та Урожайне Донецької області. Там росіяни за підтримки авіації 11 разів намагались прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку загарбники 6 разів атакували позиції українських військ у районі Старомайорського Донецької області; Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог далі намагається вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби окупанти здійснили 3 безуспішні атаки на позиції українських військ.

Водночас ЗСУ продовжують активними діями завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці, виснажують противника вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Протягом доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по самохідному міномету 2С4 " Тюльпан", пункту управління, складу ПММ та 5 районах зосередження особового складу ворога.

До слова, напередодні офіцер 59-ї ОМБр ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький заявив, що наступ російських військ на Авдіївському напрямку призупинений. Немає такої активності ворога, коли він масовано просувався.

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