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На Харківщині у підвалах вокзалу та магазину знайшли ще дві катівні, де росіяни знущались з українців

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На Харківщині у підвалах вокзалу та магазину знайшли ще дві катівні, де росіяни знущались з українців

Фото: Офіс Генерального прокурора

У селищі Козача Лопань Харківської області знайшли дві катівні.

Приміщення, в яких росіяни знущались з українців, виявили у підвалах вокзалу та магазину. 

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора. 

Російські військові у катівнях морально та фізично знущались з українців. Слідство встановлює осіб, які постраждали від дій окупантів. 

© Офіс Генерального прокурора
Фото: Офіс Генерального прокурора
© Офіс генерального прокурора
Фото: Офіс генерального прокурора

"Наразі встановлюється потерпілі від рук військовослужбовців країни-агресора. Правоохоронці збирають доказову базу для встановлення правосуддя над російськими військовими", - йдеться у повідомленні. 

© Офіс генерального прокурора
Фото: Офіс генерального прокурора
© Офіс генерального прокурора
Фото: Офіс генерального прокурора

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Досудове розслідування триває.

© Офіс генерального прокурора
Фото: Офіс генерального прокурора
© Офіс генерального прокурора
Фото: Офіс генерального прокурора
© Офіс Генерального прокурора
Фото: Офіс Генерального прокурора

Нагадаємо, у селі Козача Лопань осетини влаштували катівні, а за втечі вивозили до Росії колаборантів

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