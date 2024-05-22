Повільний відступ: NYT повідомило про стратегію оборони ЗСУ на Харківщині

Автори вказують, що Україна вимушено застосовує цю стратегію після того, як у лютому російські війська захопили Авдіївку.

У межах наступу Росії на Харківщині їй не вистачає військ для захоплення обласного центру, але можливе просування на відстань артилерійського вогню, що спричинить ще більший потік біженців. Водночас українські війська застосовують стратегію ведення бойових дій з повільним відступом на більш укріплені позиції.

Про це йдеться у статті The New York Times.

Тоді як російські війська відвойовують території на Харківщині, з яких вони були витіснені наприкінці 2022 року, українські військові застосовують стратегію ведення бойових дій з повільним відступом на більш укріплені позиції. Але навряд чи ця стратегія є ідеальною, зазначають автори матеріалу.

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"Розповіді командирів і солдатів свідчать про те, що Україна реалізувала її з деякими помилками – тактика оборони з одночасним відступом невеликими кроками дозволяє слабшим силам завдати нападникам значних втрат. Ті, хто наступає, повинні штурмувати ряд за рядом позиції, просуваючись вперед, постійно порушуючи прикриття та наражаючи себе на артилерійський обстріл", – йдеться в публікації.

Автори вказують, що Україна, в якої не достатня кількість військ та боєприпасів, вимушено застосовує цю стратегію після того, як російські війська захопили Авдіївкку в лютому 2024 року.

"Тактика росіян радикально змінилася порівняно з 2022 роком. Тоді вони прийшли колонами, йшли на Харків, тому що думали, що їх чекатимуть", – сказав начальник штабу батальйону оперативного призначення 13-ї бригади капітан Петро Левковський.

А зараз, за його словами, російські війська "стріляють з артилерії на великі відстані, знищують усе, потім невеликими групами йдуть на штурм, але у великій кількості, з різних напрямків".

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"На генералів чекає гра-вгадування. Наскільки далеко просунеться Росія, залежить від того, скільки солдатів виділять обидві сторони. Для України такий розрахунок означає переміщення захисників з інших потенційних місць атаки", – йдеться у статті.

"Війна інтерактивна. Те, що роблять чи не роблять українці, так само важливо, як і те, що роблять росіяни", – сказав старший військовий аналітик Шведського агентства оборонних досліджень Йоган Норберг.

Водночас, за його словами, захоплення Харкова вимагатиме від Росії "не кількох тисяч, а сотень тисяч" військових.

До слова, на думку військового експерта Сергія Грабського, під час нинішніх запеклих боїв на Харківщині "росіяни лізтимуть до тих пір, поки буде кому". Тож найближчими днями зберігатиметься напружена ситуація.

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