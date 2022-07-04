Фото: скриншот з відео

На Харківщині українські військові підірвали склади із боєкомплектами російської артилерії: відео

На Харківщині українські військові підірвали склади із боєкомплектами російської артилерії: відео

Сухопутні війська ЗСУ оприлюднили відео підриву ворожих складів на Ізюмському напрямку.

На Харківщині українські військові підірвали склади із боєкомплектами російської артилерії.

Про це повідомило командування Сухопутних військ Збройних сил України та оприлюднило відповідне відео.

”На Ізюмському напрямку наші військові підірвали склади із боєкомплектами російської артилерії”, - йдеться у повідомленні.

На Ізюмському напрямку наші військові підірвали склади із боєкомплектами російської артилерії. Повернись живим Опубліковано Сухопутні війська ЗС України Понеділок, 4 липня 2022 р.

Нагадаємо, українські захисники повернули острів Зміїний. На ньому знову замайорів Державний прапор України.

ЗСУ зачистили острів Зміїний від залишків "руского духу", знищивши зброю і техніку окупантів.

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