На Харківщині українські військовослужбовці затримали коригувальника вогню противника

Зловмисника передали службовцям СБУ.

На Харківщинні українські військовослужбовці затримали російського окупанта, який наводив вогонь по житлових та цивільних об'єктах.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Під час огляду підозрілого авто службовці знайшли зброю, квадрокоптер, велику кількість готівки, а дані телефону свідчили про контактування із "Куратором" та "Гарматою". Мету свого перебування в районі блокпосту пояснити не зміг. Зловмисника передали службовцям СБУ.

"Це лише один приклад із щоденної роботи наших прикордонників. Військослужбовці, затримавши коригувальника ворожого вогню, врятували не одне життя", - написав очільник ОДА.



