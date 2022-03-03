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На Харківщині українські військовослужбовці затримали коригувальника вогню противника

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Зловмисника передали службовцям СБУ.  

На Харківщинні українські військовослужбовці затримали російського окупанта, який наводив вогонь по житлових та цивільних об'єктах.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Під час огляду підозрілого авто службовці знайшли зброю, квадрокоптер, велику кількість готівки, а дані телефону свідчили про контактування із "Куратором" та "Гарматою". Мету свого перебування в районі блокпосту пояснити не зміг. Зловмисника передали службовцям СБУ.  

"Це лише один приклад із щоденної роботи наших прикордонників. Військослужбовці, затримавши коригувальника ворожого вогню, врятували не одне життя", - написав очільник ОДА.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб, 
  • танків ‒ 217, 
  • бойових броньованих машин ‒ 900, 
  • артилерійських систем – 90, 
  • РСЗВ - 42, 
  • засоби ППО - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється), 
  • гелікоптерів  – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 


 

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