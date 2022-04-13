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На Харківщині українські захисники збили два російські літаки, які летіли вбивати українців

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На Харківщині українські захисники збили два російські літаки, які летіли вбивати українців

Командування Повітряних Сил ЗСУ

ЗСУ сміливо охороняють Харківщину.

У Харківській області українські захисники у середу, 13 квітня, збили два російські літаки. 

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

"Сьогодні мобільні підрозділи ЗСУ збили 2 російські літаки, які атакували населені пункти Харківщини. Віримо у наші Збройні Сили України, які цілодобово обороняють Харківську область", - наголосив голова Харківської ОВА. 

Нагадаємо, у Херсонській області у селі Правдине окупанти розстріляли 7 людей.

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