На Харківщині українські захисники збили два російські літаки, які летіли вбивати українців

ЗСУ сміливо охороняють Харківщину.
У Харківській області українські захисники у середу, 13 квітня, збили два російські літаки.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Сьогодні мобільні підрозділи ЗСУ збили 2 російські літаки, які атакували населені пункти Харківщини. Віримо у наші Збройні Сили України, які цілодобово обороняють Харківську область", - наголосив голова Харківської ОВА.
Нагадаємо, у Херсонській області у селі Правдине окупанти розстріляли 7 людей.
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