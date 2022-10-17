На Харківщині в полон потрапили російські окупанти-кати, які знущались з воїнів АТО: фото

У Харківській області в полон потрапили чотири окупанти, які жорстоко катували українців. Це - найманці військової кампанії та двоє військовослужбовців 16-ї окремої бригади спеціального призначення ГУ ГШ ЗС РФ.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Російські окупанти потрапили в полон під час наступу Сил оборони на Харківщині. За даними слідства, ці військові злочинці на початку вересня 2022 року під час окупації селища Борова Ізюмського району жорстоко катували трьох ветеранів АТО.

Фото: Офіс генерального прокурора

"Вони надягли на руки чоловікам пластмасові стяжки та мішки на голову і викрали. Утримували їх у ямі на базі відпочинку без води та продуктів харчування. Одного з учасників АТО окупанти били молотком по кінцівках", - йдеться в повідомленні.

Фото: Офіс генерального прокурора

Росіяни вимагали від учасників АТО надати їм інформацію про інших місцевих жителів, які захищали Україну від 2014 року.

Військовим злочинцям інкримінують ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України. Їм уже повідомили про підозру.

Катівні російських окупантів в Україні

Російські окупанти після того, як вони захоплювали українські населені пункти, одразу створювали катівні, в яких знущалися з українців. Зокрема, після деокупації Харківської області в селі Піски-Радьківські слідчі знайшли жахливу катівню, де утримували полонених - місцевих мешканців, АТОвців та полонених із ЗСУ.

У звільненому Святогірську Донецької області також була катівня, в якій окупанти знущалися та вбивали людей.

Читайте також: