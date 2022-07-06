Фото: Управління ДСНС у Харківській області

На Харківщині від обстрілів РФ горіли поле пшениці й житлові будинки: подробиці (фото)

На Харківщині від обстрілів РФ горіли поле пшениці й житлові будинки: подробиці (фото)

На Харківщині від російського обстрілу спалахнуло поле пшениці.

Горіло поле пшениці увечері 5 липня в Ізюмському районі, біля смт. Андріївка.

Про це інформують в ДСНС Харківщини.

Інцидент стався внаслідок ворожого обстрілу. Загальна площа пожежі на полі сягнула 500 кв.м. За годину рятувальника вдалося ліквідувати займання.

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Окрім цього, протягом доби сталося 9 пожеж, спричинених обстрілами окупантів. Горіли також трава, навчальний заклад, житлові та адміністративні будинки.

Зокрема, о 23:21 внаслідок обстрілів у Дергачах спалахнув двоповерховий житловий будинок, гараж та три автомобіля.

Площа пожежі становила 200 кв.м. О 00:02 пожежу вдалося ліквідувати.

Нагадаємо, протягом доби окупанти обстрілювали Харків та область: серед поранених є дитина.

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