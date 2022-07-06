На Харківщині від обстрілів РФ горіли поле пшениці й житлові будинки: подробиці (фото)

На Харківщині від російського обстрілу спалахнуло поле пшениці.
Горіло поле пшениці увечері 5 липня в Ізюмському районі, біля смт. Андріївка.
Про це інформують в ДСНС Харківщини.
Інцидент стався внаслідок ворожого обстрілу. Загальна площа пожежі на полі сягнула 500 кв.м. За годину рятувальника вдалося ліквідувати займання.
Окрім цього, протягом доби сталося 9 пожеж, спричинених обстрілами окупантів. Горіли також трава, навчальний заклад, житлові та адміністративні будинки.
Зокрема, о 23:21 внаслідок обстрілів у Дергачах спалахнув двоповерховий житловий будинок, гараж та три автомобіля.
Площа пожежі становила 200 кв.м. О 00:02 пожежу вдалося ліквідувати.
Нагадаємо, протягом доби окупанти обстрілювали Харків та область: серед поранених є дитина.
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