На Харківщині відкрито 12 кримінальних проваджень стосовно освітян-колаборантів

Випадки освітнього колаборанства зафіксовані в таких містах і селах: Ізюм, Куп’янськ, Балаклія, Борова, Вовчанськ, Хотімля, Яковенкове, Грушівка, Бабенкове, Великий Бурлук, Малий Бурлук.

У Харківській області відкрито 12 кримінальних проваджень стосовно освітян, які погодилися на співпрацю з "адміністраціями" ворога.

Про це повідомив начальник Слідчого управління в Харківській області Сергій Болвінов у Facebook.

"Росіяни та колаборанти забороняли українську мову, знищували та спалювали українські підручники в школах, зруйнували експонати в музеї українознавства в школі міста Ізюм. Так впроваджували "русскій мір". Усього на даний момент відкрито 12 справ", - поінформував Болвінов.

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Начальник Слідчого управління зазначив, що випадки освітнього колаборанства зафіксовані в таких містах і селах: Ізюм, Куп’янськ, Балаклія, Борова, Вовчанськ, Хотімля, Яковенкове, Грушівка, Бабенкове, Великий Бурлук, Малий Бурлук.

"Деякі з цих колаборантів встигли втекти з області разом з окупантами, але деякі залишились - і вже отримують підозри, тому що слідчі почали працювати з перших днів де окупації", - додав Болвінов.

Нагадаємо, російські окупанти завезли до тимчасово окупованих районів України своїх вчителів. Їх загарбники заселяють до будинків українців, віддаючи громадянам Росії чуже майно.

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