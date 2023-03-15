На Харківщині викрили експравоохоронця та співробітника ДСНС, які під час окупації жорстоко вбили двох односельців

Працівники ДБР викрили чотирьох осіб, які під час окупації селища Чугуївського району жорстоко вбили двох місцевих мешканців.

Співробітники Державного бюро розслідувань затримали представників так званої "народної дружини", котрі під час окупації селища Хотімля на Харківщині вбили місцевих чоловіка та жінку.

Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Правоохоронці викрили чотирьох людей, двох із підозрюваних затримано.

За інформацією слідства, колишній правоохоронець, співробітник ДСНС та двоє цивільних під час тимчасової окупації селища залишилися на захопленій росіянами території. У березні 2022 року після того, як російські військові зайшли до Чугуївського району, фігуранти вирішили не чекати поки росіяни організують окупаційні органи влади у селищі й створили так звану бригаду "народної дружини".

"Фігуранти, зокрема, вирішили покарати двох місцевих мешканців, яких запідозрили у крадіжках. Взявши із собою бейсбольну биту, арматуру, дерев’яні та металеві палиці, вони увірвалися до будинку потерпілих. Спочатку чоловіка та жінку жорстоко били, після цього напівпритомних людей відтягнули до місцевого озера та скинули ще живих у воду з крутого берега. Оскільки потерпілі ще подавали ознаки життя їх вирішили добити. Для цього в голови людей почали кидати фрагменти бетонного фундаменту, що був на березі. Пересвідчившись, що потерпілі померли, фігуранти залишили місце злочину", - йдеться у повідомленні.

Під час деокупації селища колишній правоохоронець та один його спільник втекли до Російської Федерації. Двоє інших залишилися. Їх затримали працівники ДБР.

Наразі двом затриманим повідомлено про підозру в умисному вбивстві двох осіб, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 115 КК України), у разі підтвердження інформації, що фігуранти працювали на окупантів їм також буде повідомлено про підозру у держзраді.

Двом їхнім спільникам, які втекли під час деокупації, про підозру повідомлено заочно. Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, СБУ затримала харків’янина, який готував теракти проти українських льотчиків та спецпризначенців.

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