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На Харківщині викрили зрадницю: їздила на "навчання" до РФ і заявила, що викладатиме тільки російською

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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На Харківщині викрили зрадницю: їздила на "навчання" до РФ і заявила, що викладатиме тільки російською

Фото: Прокуратура Харківської області

Підозрювану буде оголошено у розшук.

У Харківській області заочно судитимуть 38-річну колаборантку, яка під час окупації очолила один із медичних коледжів у Куп’янську. 

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура. 

За даними слідства, 38-річна жінка під час окупації населеного пункту зайняла посаду "директора" "Купянского медицинского колледжа имени Марии Шкарлетовой". Зрадниця їздила на "навчання" до Курська, після чого заявила, що в коледжі будуть впроваджені російські стандарти, а навчання проводитиметься виключно російською мовою. 

Зрадниці заочно повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України). Невдовзі її оголосять у розшук, оскільки після деокупації регіону вона втекла. 

Нагадаємо, у Харкові до 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна засудили 54-річну колаборантку, яка допомагала росіянам вбивати воїнів ЗСУ та цивільних. Вона передавала окупантам дані про дислокацію ЗСУ та пункти видачі гуманітарної допомоги. 

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Дата публікації
Перегляди
811
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