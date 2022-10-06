На Харківщині виявили тіла двох закатованих окупантами чоловіків

Російські окупанти влаштували катівню у цеху з виготовлення цегли у селищі Куп’янськ-Вузловий.

У звільненому від російських окупантів селищі Куп’янськ-Вузловий Харківської області виявили тіла двох чоловіків зі слідами катувань.

Про це повідомили у Офісі генерального прокурора.

"6 жовтня слідчо-прокурорська група провела огляд у цеху з виготовлення цегли у смт Куп’янськ-Вузловий. Біля металевого циліндрового барабана правоохоронці виявили два тіла чоловіків зі зв‘язаними руками та слідами катувань", — йдеться в повідомленні.

В одного із загиблих правоохоронці виявили тілесні ушкодження у вигляді синців на шиї та грудній клітці, в іншого — слід від кульового поранення в грудній клітці та паховій зоні, а також рану на голові.

За фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України), прокуратура розпочала досудове розслідування.

Нагадаємо, що росіяни окупували Куп'янськ ще 27 лютого. Мер міста перейшов на бік Росії, в умовах воєнного стану надав представникам російської армії допомогу в проведенні підривної діяльності проти України. Селище було деокуповано 26 вересня.