На Харківщині виявили тіла ще трьох цивільних, один із них - без голови (фото)

У селі Черкаські Тишки на Харківщині поліція вилучила тіла трьох мешканців, які загинули внаслідок воєнних злочинів росіян.

Про це інформує поліція Харківської області.

Попередньо встановлено, що 84-річний чоловік та його 81-річна дружина загинули 19 березня внаслідок обстрілу. Їх поховали на території власної садиби.

Тіло невідомої людини без голови знайшли на проїжджій частині села. Її особа та обставини смерті встановлюються.

Тіла померлих для встановлення точної причини смерті направили на судово-медичну експертизу. Слідчі відкрили кримінальне провадження.

Фото: Facebook/Поліція Харківщини

Звірства росіян на сході України

Сьогодні, 17 жовтня, у селищі Куп’янськ-Вузловий Харківської області поліція знайшла три тіла загиблих цивільних. Одного з чоловіків росіяни застрелили в голову, бо він допомагав ЗСУ.

У лісі біля міста Ізюм, що на Харківщині, знайшли масові могили, де були поховані понад 400 українських цивільних та військових. Є тіла з ознаками тортур, є загиблі внаслідок ракетних обстрілів. Серед них багато жінок і дітей.

Зокрема, в Ізюмі знайшли поховання цілої родини з маленькими дітьми. Найменшій дівчинці Лесі було всього 5 років, старшій Саші - 8 років. Вони загинули з батьками під час авіанальоту окупантів.

Такі ж звірства окупанти чинили і в Лимані та Святогірську на Донеччині. Після деокупації цих міст поліція виявила понад 120 тіл, з них 64 цивільних мешканців. Серед них — тіло однорічного немовляти.

Відомо, що окупанти виривали траншеї та ховали там загиблих цивільних мешканців. Збирати тіла з вулиці змушували проукраїнських громадян.

У Святогірську біля монастиря УПЦ МП правоохоронці виявили катівню окупантів.