На Харківщині військові ліквідували мінний "коридор", який лишили окупанти (фото)

Під час проведення фільтраційних заходів у населених пунктах Шопіно, Токарівка та Гоптівка на Харківщині гвардійці та військова контррозвідка шляхом розвідувального опитування місцевого населення виявили мінний "коридор", а саме міни – МОН-90, МОН-50, Фугаси та ОЗМ-72.

Про це повідомляє пресслужба Східного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України.

Військові стверджують, що якби мінний коридор спрацював – під вогневе ураження потрапило б цивільне населення. Тому військовослужбовцями було прийнято рішення самостійно утилізувати міни.

Фото: Східне оперативно-територіальне об'єднання Нацгвардії України

"Ми робили розвідку місцевості – шукали де раніше були склади або розміщення особового складу противника, поспілкувалися з місцевим населенням, з’ясували де дислокувалися окупанти, після пересування населеним пунктом знайшли міну МОН-90 встановлену противником на дистанційному підривнику. Міни йшли ланцюгом, окупанти зробили коридор для проходження наших сил і у разі входу до населеного пункту, вони б підірвали особовий склад та техніку. Також ми знайшли Фугас і розмінували його для подальшого застосування у наших інтересах", – зазначив нацгвардієць Вадим.

Розміновані міни нацгвардійці забирають з собою, щоб потім поставити їх на кордоні та використовувати з метою мінування прикордонної території перед своїми позиціями, аби усунути можливий прорив чи наступ противника.

Заміновані території України

Російські загарбники замінували величезну кількість квадратних кілометрів територій України. Втікаючи від ЗСУ з населених пунктів окупанти мінують хати, школи, адмінбудівлі, поля та навіть дороги. У зв'язку з цим щотижня з'являється інформація про постраждалих та жертв внаслідок підриву на мінах.

Так, у Бериславському районі Херсонської області на міні підірвалася автівка – загинули люди.

Президент Володимир Зеленський також попередив, що на Херсонщині окупанти залишають по собі тисячі мін і боєприпасів, що не розірвалися.

Нещодавно у Харківській області на мінах підірвалися енергетики і ще троє мирних жителів.

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