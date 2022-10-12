На Харківщині військові наближаються до пункту, який відкриє шлях до деокупації Луганщини

Військові наближаються до кордонів області, а це відкриває шлях до Кремінної - населеного пункту, який є стратегічним у шляху до деокупації Луганщини, йдеться в ТСН.

Вже український Лиман став тиловим для Збройних сил, війська рушили далі, і зараз іде бій за контроль над трасою на Кремінну, яка відкриє дорогу до поки ще окупованого Сватового.

Збройні сили відтісняють ворога від адміністративних меж Харківщини. Лиман для них був ключовим містом - базою ударних угруповань. Сліди російський присутності тут не лише в руїнах, на які перетворили окупанти це невеличке містечко, а й у пакетах, в яких покинуті в місцевій лікарні тіла російських солдатів.

Також читайте Військові полюють на ворога на Миколаївщині на "бандеромобілях"

Українські війська просуваються все далі, звільняючи село за селом. І над іще одним населеним пунктом замайорів український стяг. Поки штурмові війська пішли далі, піхота закріпилася, сапери пішли будівлями і ґанками, бо серед купи мотлоху, яку лишили по собі окупанти, можуть ховатися неприємні сюрпризи.

Серед сміття військові виявили документи окупанта, який жив у захопленому будинку. Разом і іншими окупантами він увірвався в хату вночі, господаря вигнали, а згодом закрили в погребі.

Околиці Лимана звільняла новостворена бригада Збройних сил. На фронті лише кілька місяців, але вже з перемогою. Мотивація і бойовий дух на максимумі, кажуть солдати, бо відбирають у ворога своє.

Читайте також:

Енергетичний терор: як три області живуть в режим жорсткої економії електроенергії

Запоріжжя і Хортиця знову під ударом: рашисти множать кількість жертв і руйнування

Експерт пояснив, чи може Росія повторити масовану ракетну атаку найближчим часом