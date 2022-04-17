На Харківщині військові нищать колони техніки: за рахунок металобрухту тут можна відновлювати знищені села

Під Ізюмом ворог, певно, і намагається прорвати українську оборону, але поки що залишає на українських полях купи брухту

Під Харковом наші десантники знищили колону російських морпіхів разом з технікою. Мова йде про півтора десятки машин, серед яких і танки. Бої на півдні Харківської області не вщухають ні на хвилину. Ворог активно використовує авіацію, а відтак і втрачає гвинтокрили.

Про це йдеться в ТСН.

Ворожі «Гради» падають за кількасот метрів від знімальної групи ТСН і місцевих мешканців, які не залишають свої будинки попри небезпеку. Це невеличке село на південь від Харкова, ближче до Ізюма. Ще донедавна – одна з основних ворожих баз. Тепер—велике згарище розбитої російської техніки. Скільки всього техніки втратив ворог лише у цьому селі, ще не порахували навіть військові. «Танків 17 було спалено в самому селі, БМП та БТРів – це треба їздити і перераховувати особисто», - розповідають військові.

Не рахують наші військові і системні блоки, ноутбуки та принтери, які вони знайшли в підбитій російській техніці. Чи не найбільше вражає факс у цій посадці. Боєць на псевдо «Смерека» каже, що треба таки сказати росіянам - факсами у цивілізованому світі не користуються вже добре десятиліття.

Звідси дорогою на передову посеред поля між двох позицій лежить ще одна ворожа техніка за 16 мільйонів доларів – збитий російський новітній Ка-52. Журналістам відзняти його не вдається через відновлення обстрілів. "Зенитчик випустив дві ракети, одна потрапила в теплову пастку, інша влучила в цель, збили цей вертоліт, думали ще збити вертоліт, але одна ракета не пішла. З «Оси», стара радянська ПЗРК", - розповідає боєць «Паркер»

Росіяни обстріляли центр Харкова – 5 людей загинули на місці

Тут, під Ізюмом ворог, певно, і намагається прорвати українську оборону, але поки що залишає на українських полях купи брухту. Лише за рахунок металобрухту це село зможе відбудувати частину зруйнованих будинків. В кожному танку як не як – 40 тонн металу.

Читайте також:

"Стоїмо на боці українців": канцлер Німеччини підтримав Україну у її прагненні домогтися миру та свободи

На Сумщині окупанти зруйнували та пошкодили майже 1000 об’єктів інфраструктури - ОВА

"ЗСУ почали певний рух": Арестович відзначив позитивний момент українських захисників на Сході