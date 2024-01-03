На Харківщині військові пілоти скинули цукерки дівчинці, яка постійно їм махала: відео

Дівчинка на Харківщині махала пілотам ЗСУ і отримала солодкий подарунок.

На Куп'янському напрямку Харківщини пілоти гелікоптера Збройних Сил скинули цукерки дівчинці, яка постійно махала їм, коли ті пролітали повз.

Про це розповів командир гелікоптера 16-ї окремої бригади армійської авіації Артем у ефірі телемарафону.

За словами військового, у будь-який момент дня і ночі, коли вони летіли на бойове завдання, дівчинка вибігала з будинку на подвір'я і махала їм.

"У нас був випадок, коли ми працювали на Куп'янському напрямку, під час польотів у район бойових дій нас постійно зустрічала дівчинка, яка в будь-яку пору доби виходила, махала нам, це було дуже приємно", – каже Артем.

У період свят під час чергового польоту, військові спакували дівчинці солодкий подарунок й скинули їй його із вертольота.

Цей момент пілоти зафільмували на відео. На ньому видно, як дівчинка вибігає з потрощеного будинку, вітає українських пілотів й біжить до пакунка, який скинули бійці.

На Харківщині військові пілоти скинули цукерки дівчинці, яка постійно їм махала

Нагадаємо, раніше ми показали відео, як оператор дрона витягнув побратима з полону ворога. Порятунок завершився успіхом.

Читайте також: