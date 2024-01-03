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На Харківщині військові пілоти скинули цукерки дівчинці, яка постійно їм махала: відео

На Харківщині військові пілоти скинули цукерки дівчинці, яка постійно їм махала: відео

Автор
Оксана МузиченкоОксана Музиченко
Дата публікації
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2269
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На Харківщині військові пілоти скинули цукерки дівчинці, яка постійно їм махала: відео

На Харківщині військові пілоти скинули цукерки дівчинці, яка постійно їм махала

Дівчинка на Харківщині махала пілотам ЗСУ і отримала солодкий подарунок.

На Куп'янському напрямку Харківщини пілоти гелікоптера Збройних Сил скинули цукерки дівчинці, яка постійно махала їм, коли ті пролітали повз. 

Про це розповів командир гелікоптера 16-ї окремої бригади армійської авіації Артем у ефірі телемарафону. 

За словами військового, у будь-який момент дня і ночі, коли вони летіли на бойове завдання, дівчинка вибігала з будинку на подвір'я і махала їм. 

"У нас був випадок, коли ми працювали на Куп'янському напрямку, під час польотів у район бойових дій нас постійно зустрічала дівчинка, яка в будь-яку пору доби виходила, махала нам, це було дуже приємно", – каже Артем. 

У період свят під час чергового польоту, військові спакували дівчинці солодкий подарунок й скинули їй його із вертольота.

Цей момент пілоти зафільмували на відео. На ньому видно, як дівчинка вибігає з потрощеного будинку, вітає українських пілотів й біжить до пакунка, який скинули бійці.

На Харківщині військові пілоти скинули цукерки дівчинці, яка постійно їм махала

На Харківщині військові пілоти скинули цукерки дівчинці, яка постійно їм махала

Нагадаємо, раніше ми показали відео, як оператор дрона витягнув побратима з полону ворога. Порятунок завершився успіхом.

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Дата публікації
Перегляди
2269
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