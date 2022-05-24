На Харківщині військові РФ застрелили мирного мешканця на подвір"ї і вбили чоловіка в авто з танку

На Харківщині військові РФ застрелили мирного мешканця на подвір"ї і вбили чоловіка в авто з танку

У Харківській області продовжують документувати злочини російських солдат.

23 травня 2022 року в рамках досудового розслідування проведено додатковий огляд с. Мала Рогань та с. Вільхівка Харківської області.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Харківська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 5 березня 2022 року під час окупації с. Мала Рогань військові РФ вистрілили з вогнепальної зброї у місцевого жителя, який знаходився у себе на подвір’ї, в результаті чого чоловік загинув. До окружної прокуратури звернувся родич загиблого та повідомив, що тіло чоловіка поховано на подвір’ї їх будинку.

15 березня 2022 року при в'їзді до с. Вільхівка Харківського району росіяни з танку обстріляли автомобіль, внаслідок чого на місці загинув чоловік. Батьки, пронісши 15 км тіло загиблого, поховали його на городі біля будинку.

Зазначається, що після ексгумації тіла загиблих направлено для проведення судово-медичної експертизи.

Нагадаємо, СБУ ​​оприлюднила фото 8 окупантів, які вбивали людей на Київщині, зокрема родину старости Мотижина.

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