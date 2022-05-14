На Харківщині військові відтісняють ворога до кордону, захоплюють і знищують його техніку

На Харківщині військові відтісняють ворога до кордону, захоплюють і знищують його техніку

За останні кілька днів на Харківщині українська армія вже звільнила з десяток населених пунктів, до кордону з Росією тут залишилося кілька кілометрів.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну для сотень тисяч харків’ян назва містечка Циркуни перетворилось на синонім смертельної загрози, йдеться в ТСН.

Саме тут базувались російські танки, гармати та системи залпового вогню, які перетворили на пекло їхнє життя. З Циркунів окупанти прямим наведенням били по багатоповерхівках в північній частині мільйонного мегаполіса.

Та так тривало, поки українські військові не перейшли в контрнаступ та відкинули окупантів з Циркунів. «Це наступ, бо, як не як, за два дні взяли двадцятип’ятикілометрову зону», - каже боєць Валерій Краснян.

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Харків одразу зітхнув з полегшенням. Російська артилерія відтепер не дотягується до спальних околиць.

В одному із будинків окупанти влаштували опорний пункт. Щойно українська армія перейшла в контрнаступ, росіяни звідси накивали п’ятами так швидко, що не встигли навіть взути чоботи. Там, де жили окупанти, скрізь бруд та безлад. Скрізь пробиті танками стіни, розтрощені автівки та чимало оргтехніки, на яке поклали око російські мародери. Вони втекли, але підступно замінували все, що можливо. Навіть вкрадене майно, яке, що збирались вивезти, та не встигли.

Тут, в Циркунах, на схожій розтяжці напередодні загинули дві жінки. В селищі працюють сапери, а українська армія рухається на північ.

Величезну російську колону, яка намагалася прорватися в місто, ціною свого життя, героїчно зупинили українські воїни. Зустрічний бій і жоден з росіян не прорвався у місто. Але це не зовсім військова колона, а поліцейська - «Росгвардія». Планували стріляти в мирних. «Дивіться, це гумова куля 12 калібру. Це куля для розгону демонстрацій або мирних маніфестацій», - показує військовослужбовець Володимир Ярошенко.

Судячи з маркування боєприпасів, росгвардійців пригнали сюди з одного з найдепресивніших регіонів Росії. «"Управление федеральной службы Национальной гвардии по Удмртской республике". Удмурти, я вибачаюсь, що ви тут робите?», - каже Ярошенко.

Просуваючись вбік кордону, українські війська днями збили кілька гелікоптерів, зокрема «Ка-52» та «Мі-28». Та захопили чимало трофейної техніки. «В робочому стані, працює бездоганно, заводиться так само бездоганно», - показують новий танк бійці.

Не встигла російська орда відкотитись від Харкова, як місто почало оживати. Протягом доби тут обіцяють відновити роботу міського транспорту. Місто-герой перемагає війну та вірить у своє відновлення.

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