На Харківщині військові змусили окупантів перейти до оборони, але ті і далі обстрілюють міста

На Харківщині військові змусили окупантів перейти до оборони, але ті і далі обстрілюють міста

Вже вдруге рашисти підступно поцілили у натовп біля пункту видачі гуманітарної допомоги.

Майже дві сотні ударів "Градами" та "Ураганами" за добу. Рашисти не припиняють нищити житлові будинки Харкова. Вже зруйнували понад тисячу багатоповерхівок. Підступно обстрілюють лікарні та школи. Другий день цілять у черги на видачу гуманітарної допомоги.

Про це йдеться в ТСН.

У селі Мала Рогань палає російський танк, що під Харковом. Збройні сили України зачищають його від рашистів та залишків ворожої техніки. Малу Рогань відбили і поповнили табір полонених. Саме з села Мала Рогань рашисти гатили по Харкову танками. Окупантів там знищили, втім обстріли по житлових будинках Харкова з інших точок не припиняються. За добу зафіксували майже дві сотні ударів «Градами» та «Ураганами».

Вже вдруге рашисти підступно поцілили у натовп біля пункту видачі гуманітарної допомоги. Померли четверо людей, ще семеро з тяжкими пораненнями у лікарні.

Чорна завіса з кількаметровим полум’ям - від обстрілу ринку «Барабашово». Вдруге рашисти обстріляли найбільший торговельний центр Східної Европи. Напередодні там вигоріло 8 гектарів. Цього разу снаряд поцілив у газову трубу - пошкодило з десяток павільйонів.

Так само гаряче і в Ізюмі. Люди третій тиждень живуть в облозі. Немає їжі, ліків, води, світла, газу та зв’язку. Окупанти намагаються взяти місто у кільце, аби мати прохід на Донеччину. Втім, раз за разом наші захисники не дають цього зробити. Аби отримати підтримку від містян, рашисти підсилають колаборантів. Колишній мер Ізюма разом з місцевим поліцейським перейшли на бік ворога. Їм вже повідомили про підозру у державній зраді. «Вони ходять по бомбосховищам, по підвалам, де ховаються люди. Розповідають про те, що Київ зданий, Харків зданий, Ізюм здали. І треба співпрацювати з російськими окупантами», - повідомляє мер Ізюму Валерій Марченко.

Ізюм - це Україна. Про це щоденно міський голова повідомляє жителям. За людей в Ізюмі борються збройні сили. Вже знищили 60 відсотків ворожої техніки та особового складу. На цих позиціях окупанти перейшли в оборону. «Снайпера 228 батальйону тероборони висуваються на позиції. Тримайтесь, фашисти! Ми вже поряд. Слава Україні», - кажуть бійці.

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