На Харківщині внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула, ще 5 отримали поранення

На Харківщині внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула, ще 5 отримали поранення

Російські окупанти вкотре обстрілювали Харків і область.

Внаслідок ударів ворога одна людина загинула, ще 5 отримали поранення.

Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вранці, 19 травня, загарбники обстріляли Київський район Харкова , у результаті чого пошкоджено котельню одного з медичних закладів.

, у результаті чого пошкоджено котельню одного з медичних закладів. Близько 12 години відбувся обстріл Північної Салтівки . Внаслідок удару 1 людина була поранена.

. Внаслідок удару 1 людина була поранена. Близько 13 години окупанти обстріляли Великі Хутори на Харківщині. Осколкові поранення отримали жінка і 13-річна дитина.

на Харківщині. Осколкові поранення отримали Внаслідок обстрілу Чугуївського району поранений 17-річний хлопець.

поранений У Балаклійській громаді отримала вибухові травми 1 жінка.

отримала вибухові травми У Циркунах загинув 64-річний чоловік.

Синєгубов закликав харків'ян не відвідувати території Саржиного Яру та лісопарку. За його словами, ворог там залишив дуже багато "вибухових" сюрпризів. На місцях працюють піротехніки та зачищають території.

Голова ОВА повідомив, що у звільнених населених пунктах окупанти замінували адміністративні будівлі, дитсадки, околиці вулиць, приватні садиби.

Синєгубов запевнив, що ЗСУ міцно тримають свої позиції на околицях Харкова, контратакують, завдають втрат ворогу, займають стратегічні висоти. За 2 тижні українські захисники звільнили 23 населені пункти Харківщини. Ізюмський напрямок він назвав "найспекотнішим", але і там ЗСУ отримуують успіхи.