На Харківщині водіям заборонили використовувати відеореєстратори

Заборонено фіксувати блокпости, укріплення та об’єкти критичної інфраструктури.

Влада Харківської області заборонила водіям використовувати відеореєстратори.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов у Telegram. Відповідне розпорядження про заборону під час руху авто- та мототранспорту використовувати фото- та відеофіксацію блокпостів, укріплень, об’єктів критичної інфраструктури та іншого він підписав 21 березня.

"Не підігрівайте ворогу та зробіть все, щоб не допустити розголошення інформації про переміщення та хід виконання завдань Сил оборони України. Просимо всіх жителів Харківщини дотриматися цієї вимоги. Це необхідно для нашої спільної перемоги!" – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, днями користуватися відеореєстраторами заборонили у Київській області. Заходи вжиті, щоб не допустити витоку інформації про розташування блокпостів і пересування українських військ.

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