На Харківщині ворог накопичує та відновлює втрачену техніку - військовий

Росіянам важко та незручно тримати позиції на цьому напрямку.

У Харківській області армія РФ накопичує та намагається відновити втрачену техніку.

Про це Віктор Петрович, військовослужбовець 77 бригади ЗСУ сказав в етері КИЇВ24.

За його даними, наразі у росіян на Харківщині незручна лінія фронту для оборонних дій, оскільки ворог перебуває на виступі, який легко прострілюється та куди важко заводити артилерію.

"Наразі питання в тому, наскільки в них великі резерви і чи захочуть вони їх знову кинути на цей напрямок, адже зараз в них для заморозки лінії фронту і для оборонних дій незручна ситуація", - уточнив військовий.

За даними Генштабу, на фронті протягом минулої доби зафіксовано 138 бойових зіткнень. Зокрема, на Харківському напрямку росіяни двічі намагалися штурмувати позиції українських військ в районі Вовчанська. Отримав відсіч.

Крім того, за минулу добу армія РФ втратила на війні в Україні близько 1080 військових.

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