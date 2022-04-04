На Харківщині ворог не припиняє обстріли: задля порятунку евакуйовують цілі міста

Від сьогоднішніх обстрілів постраждало вже понад 30 людей.

Гатять з артилерії, мінометів і танків - рашисти безупинно тероризують Харків. У неділю обстріляли Слобідський район міста. Є постраждалі та загиблі. Серед них - діти у вкрай важкому стані. Ціляться окупанти у житлові райони - по цивільних. Нині постало питання про евакуацію населення. Важка ситуація і в області, бо ж постійно точаться запеклі бої.

Про це розповів голова Харківської військової адміністрації ТСН Олег Синєгубов.

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Ворог продовжує завдавати ударів по Харкову. Лише під час останнього обстрілу померли 7 людей, ще 34 - у лікарні, серед них троє дітей. Найбільше сьогодні обстріляли Слобідський район - там вщент знищили тролейбусне депо та пошкодили з десяток будинків. Обстріл застав мирних жителів просто серед вулиць. Медики забирали поранених біля під’їздів та магазинів.

"Зазвичай страждає Олексіївка, це північна Салтівка, вона майже зруйнована, П’ятихатки», - розповідає він.

Синєгубов додає, що зараз вже стоїть питання про евакуацію цих людей.

Під час останнього обстрілу у Харкові загинули 7 людей, ще 34 - у лікарні

Найважчою і гарячою точкою це місто Ізюм. «Був збитий бомбардувальник Су-34, пілота взято у полон. Там в цьому районі ми евакуювали один із населених пунктів - це Барвєнково. Ми евакуювали майже 5 тисяч людей. Зараз починаємо до евакуації наступного населеного пункту - міста Лозова. Це досить велике місто з населенням близько 70 тисяч людей. Прогнозуємо що це місто може потрапити під вогонь ворога», - додає голова Харківської військової адміністрації.

До Харківщини доправили гуманітарну допомогу. «Сьогодні ми отримали важливий вантаж із Польщі. 600 тонн продуктів харчування, 35 контейнерів», - додав він.

У Харківській області ситуація залишається напруженою

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