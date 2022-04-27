На Харківщині ворог організував пункт збору та ремонту пошкодженої військової техніки

На Харківщині ворог організував пункт збору та ремонту пошкодженої військової техніки

Відновлювати свою техніку ворог збирається в районі селища Левківка Ізюмського району.

На тимчасово захопленій території Харківщини, в районі селища Левківка Ізюмського району, противник організував пункт збору пошкодженої техніки.

Там здійснюється ремонт та відновлення військової техніки.

Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України 27 квітня.

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Крім того, повідомляється, що російські загарбники продовжують проводити так звані фільтраційні заходи в окремих населених пунктах, тимчасово непідконтрольних українській владі.

Нагадаємо, що у Борівській громаді Харківської області російські окупанти повністю зруйнували дві школи. Інші освітні заклади росіяни частково пошкодити та розграбували.

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