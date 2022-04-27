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На Харківщині ворог організував пункт збору та ремонту пошкодженої військової техніки

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На Харківщині ворог організував пункт збору та ремонту пошкодженої військової техніки

Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Відновлювати свою техніку ворог збирається в районі селища Левківка Ізюмського району.

На тимчасово захопленій території Харківщини, в районі селища Левківка Ізюмського району, противник організував пункт збору пошкодженої техніки.

Там здійснюється ремонт та відновлення військової техніки.

Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України 27 квітня.

Крім того, повідомляється, що російські загарбники продовжують проводити так звані фільтраційні заходи в окремих населених пунктах, тимчасово непідконтрольних українській владі.

Нагадаємо, що у Борівській громаді Харківської області російські окупанти повністю зруйнували дві школи. Інші освітні заклади росіяни частково пошкодити та розграбували.

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