На Харківщині ворожа агентка під виглядом "журналістки" через чат знайомств вербувала чоловіків для роботи на РФ

Чоловік фотографував місця розташування ЗСУ та передавав ці дані ворогу через чат знайомств.
Жителя Харківщини засуджено за передачу конфіденційної інформації про місця дислокації Збройних Сил України. Чоловік, став жертвою маніпуляцій ворожої агентки.
Про це повідомив Офіс Генпрокурора.
Стало відомо, що у травні 2024 року безробітний житель міста Дергачі почав спілкуватися через чат знайомств з жінкою, яка представилася "журналісткою", вона стверджувала, що розповість "всю правду" про повномасштабне вторгнення в Харківську область. Ворожа агентка почала будувати "романтичні стосунки" з чоловіком та попросила його допомогти у зборі інформації - передавати місця дислокації українських військ і техніки в Дергачах.
Піддаючись на прохання агентки, чоловік, поглинений інтернет-спілкуванням, обходив місто і таємно фотографував місця базування Сил оборони.
Правоохоронці викрили його у червні 2024 року, і з того часу він перебував під вартою до винесення вироку. Суд визнав його винним у несанкціонованому поширенні інформації про місцезнаходження ЗСУ і призначив покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше СБУ затримала коригувальниця ФСБ, яка за допомогою селфі наводила ворожі ракети на Харків.
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