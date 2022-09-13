На Харківщині взяли в полон 20-річного артилериста з Калінінграда (відео)

Окупант на САУ "Акація" обстрілював українські населені пункти, зокрема, Чугуїв та Печеніги, Коробочкине.

У Харківській області українські прикордонники взяли у полон 20-річного російського артилериста, який від березня обстрілював Чугуївський район.

Про це інформує Східне регіональне управління ДПСУ.

Полонений окупант розповів, що після наступу українських військ його з товаришем залишили співслужбовці, які поспіхом втекли.

Товариш полоненого підірвався, зайшовши в заміновану окупантами лісопосадку, а молодого загарбника затримали українські прикордонники.

Громадянин РФ 2001 року народження служив в одній з частин, яка постійно дислокується в Калінінгадській області. Він працював на посаді старшого навідника гаубичного самохідного артилерійського дивізіону.

Окупант повідомив, що його САУ 2С3 "Акація" у складі колони з 15 одиниць військової техніки вторглися до України на початку березня. Від цього часу загарбник періодично обстрілював українські населені пункти, зокрема, Чугуїв та Печеніги, Коробочкине.

Це тривало до 11 вересня, коли українські захисники розбили ворожий дивізіон та змусили окупантів тікати.

Раніше повідомлялося, що поблизу Балаклії артилеристи ЗС РФ "закобзонили" своїх же, думаючи, що це ЗСУ.

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