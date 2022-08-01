На Харківщині з тимчасово окупованих територій евакуювали 872 людини, серед яких 203 - діти

У Харківській області з тимчасово окупованих територій евакуювали 872 людини, серед яких 203 - діти.
Наразі усі евакуйовані перебувають у безпечному місці, їм надається допомога.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Дякуємо усім обласним службам, які брали участь у підготовці та проведенні евакуації: медичним, рятувальним, правоохоронним підрозділам, органам місцевого самоврядування, РВА, Департаменту цивільного захисту ХОВА. Окрема подяка волонтерам, які надають неоціненну допомогу з вивезення мирного населення з окупованих територій, хоч це часто небезпечно і для них самих", - наголосив голова Харківської ОВА.
Синєгубов зазначив, що влада намагається надавати допомогу усім тим, хто мешкає на тимчасово окупованих територіях.
Нагадаємо, Зеленський закликав евакуюватися всій Донецькій області.
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