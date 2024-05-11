На Харківщині з’явилась техніка ворога з новими тактичними знаками (фото)

Таким чином ворог може позначати своє угруповання, яке діє на півночі Харківської області.

Російські війська почали наносити на свою техніку нові тактичні знаки у вигляді хреста та ромба.

Про це повідомив український військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

"Окупанти почали наносити на свою техніку нові тактичні знаки, ймовірно, вони позначають угруповання, яке діє на півночі Харківської області", – йдеться в заяві журналіста.

До слова, за повідомленням руху "Атеш", коли на військову техніку ворога було нанесено нові знаки у вигляді ромба з хрестом і віддано наказ про штурм Харківщини, "частина підрозділу (мотострілецького батальйону 44 армійського корпусу ЗС РФ – ред.) відмовилася виконувати злочинну волю командування. Ніхто не хоче йти в один кінець ні за які гроші".

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Нові знаки на російській військовій техніці / Фото: Telegram/Андрій Цаплієнко

Нові знаки на російській військовій техніці / Фото: Telegram/Андрій Цаплієнко

Нагадаємо, ЗСУ протягом доби відбили 20 російських атак на Харківщині. Зараз українські війська вибивають окупантів з кількох сіл – "сірої зони". За повідомленням журналіста Юрія Бутусова, просування ворога зупинено.

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