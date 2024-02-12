На Харківщині загасили масштабну пожежу після удару РФ – відео

На Харківщині 12 лютого рятувальники ДСНС повністю ліквідували пожежу, що виникла внаслідок удару окупаційними військами Росії напередодні ввечері – 9 лютого.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Удар по Харкову та смерть 7 людей

Окупаційна армії Росії ввечері 9 лютого вдарила безпілотниками "Shahed" по Харкову та області. Через влучання по нафтобазі у місті виникла пожежа, що перекинулася на приватний сектор.

Внаслідок атаки загинули семеро людей – паралізований 66-річний чоловік та його 65-річна дружина з інвалідністю та родина з п'яти людей: троє дітей – семирічний, чотирирічний та десятимісячний хлопчики, а також їхні батьки. Йдеться про родину прокурорки Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Путятіну Ольгу, її чоловіка та дітей.

Як розповіли правоохоронці, через високу температуру горіння фахівцям не вдалося встановити тіло десятимісячного хлопчика. Кістки та тіло немовляти просто перетворилися майже на попіл. Фахівці будуть проводити експертизу ДНК.

Нагадаємо, у Харкові через обстріл РФ вигоріла ціла вулиця, очевидці розповіли про страшну ніч

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