На Харківщині затримали 30-річного чоловіка, який допомагав окупантам РФ пересуватись по області

У Харківській області затримали 30-річного чоловіка.
Він показав російським окупантам шлях із селища Старий Салтів до с. Вільхівка.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
За даними слідства, 30-річний чоловік на власному автомобілі показав російським окупантам безпечну дорогу зі селища Старий Салтів до с. Вільхівка. Також він співпрацював із окупаційним режимом.
Зраднику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.
Триває розслідування.
Нагадаємо, мешканці окупованого Мелітополя зазначають, що у місті з'явилося багато незнайомих людей. Вони розповсюджують плітки.
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