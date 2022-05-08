На Харківщині затримали депутатку сільради, яка допомагала окупантам

Підозрювана активно співпрацювала з російськими загарбниками.

Діюча депутатка та секретарка Вільхівської сільської ради Харківського району, перебуваючи у с. Кутузівка, яке було під окупацією російських військових, активно співпрацювала з агресором.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.



"Використовуючи свою посаду, вона надала доступ військовим РФ до житлових приміщень будівлі управління державного підприємства, забезпечувала окупантів житлом, яке належить місцевим мешканцям", - йдеться у повідомленні.



Також за даними слідства, депутатка надавала військовим РФ інформацію про місцевих мешканців і житлові приміщення, які в подальшому використовувались для розміщення окупантів, та доводила до населення вказівки від окупантів, зокрема щодо обов’язкового носіння білих пов’язок.



7 травня 2022 року депутатку затримано в порядку ст. 208 КПК України, наразі вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру жінці-депутату Вільхівської сільської ради Харківського району за фактом пособництва державі-агресору (ч. 2 ст. 111-2 КК України).

Нагадаємо, на Житомирщині чоловік вирішив "оселитися" в будинку односельця.

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