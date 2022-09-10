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На Харківщині затримали головного “поліцая” Балаклії: колаборант намагався втекти (фото)

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© Державне бюро розслідувань

Зрадник, який був одним із керівників балаклійської поліції, добровільно погодився співпрацювати з окупаційною владою.

Співробітники Державного бюро розслідувань у звільненому місті Куп’янську Харківської області затримали зрадника, який пішов на співпрацю з окупантами і очолив відділ поліції у місті Балаклії.

Як повідомили у пресслужбі ДБР, “поліцай” намагався втекти до ОРЛО.

“Після того, як Збройні сили України вибили з міста загарбників, зрадник вирішив втекти до так званої ЛНР. Але цього зробити не встиг. Його затримали у місті Куп’янськ. Нині вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру, а також обрання міри запобіжного заходу", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів про жахливі злочини російської армії в окремих населених пунктах та повідомив, що чекає тих, хто співпрацював з окупантами.

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